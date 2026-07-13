Lamine Yamal historisk – på sin 19-årsdag

I dag fyller den spanska storstjärnan Lamine Yamal 19 år.

Då står det klart att han fullständigt krossar historieböckerna.

Lamine Yamal. Foto: Alamy

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Han har redan hunnit med att göra över 150 matcher, 49 mål och 52 assists för Barcelona – innan han ens fyllt 19 år gammal. I dag, måndag, markerar 19 år sedan den spanska världsstjärnan Lamine Yamal föddes och det firar han med att skriva in sig i historieböckerna.

Yamal har nämligen gjort hela 13 matcher i VM och EM, vilket enligt statistiktjänsten Opta är mer än dubbelt så många mästerskapsmatcher som någon annan spelare före sin 19-årsdag.

13 – 🇪🇸 Lamine Yamal has made 13 appearances across the UEFA European Championship and FIFA World Cup – more than double the amount any other player has before their 19th birthday.



🎂 Celebration. https://t.co/G4siUoOvyS — OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026

I morgon, tisdag, kan Lamine Yamal göra sin 14:e mästerskapsmatch när Spanien ställs mot Frankrike i semifinal i VM 2026.