Lamine Yamal historisk – på sin 19-årsdag
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I dag fyller den spanska storstjärnan Lamine Yamal 19 år.
Då står det klart att han fullständigt krossar historieböckerna.
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Han har redan hunnit med att göra över 150 matcher, 49 mål och 52 assists för Barcelona – innan han ens fyllt 19 år gammal. I dag, måndag, markerar 19 år sedan den spanska världsstjärnan Lamine Yamal föddes och det firar han med att skriva in sig i historieböckerna.
Yamal har nämligen gjort hela 13 matcher i VM och EM, vilket enligt statistiktjänsten Opta är mer än dubbelt så många mästerskapsmatcher som någon annan spelare före sin 19-årsdag.
I morgon, tisdag, kan Lamine Yamal göra sin 14:e mästerskapsmatch när Spanien ställs mot Frankrike i semifinal i VM 2026.
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