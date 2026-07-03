Lamine Yamal hyllas: ”Mästerlig”

Lamine Yamal, 18, slutar aldrig att imponera.

Spaniens supertalang hyllas stort efter Österrike-segern i går.

”Ett ständigt hot på högerkanten under 85 minuter”, skriver Squawka.

Lamine Yamal. Foto: Alamy

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18-år men ändå en av VM:s klart starkast lysande stjärnor. Ja, Spanien– och Barcelona-stjärnan Lamine Yamal slutar aldrig att förvåna.

När ”La Roja” slog Österrike i går, torsdag, i sextondelsfinalen och tog sig vidare i turneringen var supertalangen en av matchens absolut bästa spelare och höll på att göra både ett och två mål. Österrikes vänsterback Konrad Laimer hade det tufft ute på kanten och blev rundad av Yamal vid flera tillfällen.

Nu hyllas den 18-åriga stjärnan.

”Var hårt uppvaktad av Konrad Laimer, men hade som vanligt flera ljusa stunder och höjde sig ytterligare. Nekades ett givet mål sent i matchen”, skriver Goal och delar ut 7/10 i betyg.

Lamine Yamal och Konrad Laimer. Foto: Alamy

”Rangnick (Österrikes förbundskapten) gjorde klart att Yamal var spelaren Österrike behövde stoppa för att ha någon chans att ta sig vidare. Hans lag lyckades dock inte tygla den mästerlige yttern, och särskilt Konrad Laimer hade stora problem i en-mot-en-spelet. I stället klev Spaniens andra offensiva hot fram och avgjorde framför mål”, skriver Sports Illustrated.

Spanien ställs mot Portugal i åttondelsfinal i nästa vecka.