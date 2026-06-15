Landslagsstjärnans lycka: Har blivit pappa

Jesper Karlström spelar VM just nu och vann med 5–1 mot Tunisien i natt.

Men på hemmaplan hände något större – Karlström blev pappa.

– Otroliga känslor. Jag är så otroligt stolt över min flickvän, säger Karlström till Expressen.

Foto: Bildbyrån

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Inför mästerskapet kom Jesper Karlström med beskedet att han skulle missa sitt barns födsel på grund av VM.

Sverige krossade Tunisien med 5–1 och Jesper Karlström var med från start och fick därmed göra VM-debut.

Efter krossen mot Tunisien kom han med ett fint besked om något mycket viktigare som har hänt på hemmaplan.

Han blev pappa förra veckan.

– Otroliga känslor. Jag är så otroligt stolt över min flickvän, säger Karlström till Expressen.

Han fortsätter:

– Att se sin dotter… Man kollar ju på bilder och har kontakt hela tiden. De är fantastiska båda två.