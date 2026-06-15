LIVE: Följ Sveriges VM-premiär mot Tunisien här

Sverige ställs mot Tunisien i VM-premiären.

Följ matchen LIVE med FotbollDirekt!

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Det har blivit dags för Sverige att kliva in i fotbolls-VM 2026.

Det är ett laddat men pressat svenskt landslag som ställs mot Tunisien i VM-premiären. Efter en tung uppladdning med storförlust mot Norge och ett kryss mot Grekland är kraven höga på att förbundskaptenen Graham Potter och de svenska spelarna levererar direkt.

Följ Sveriges VM-premiär med FotbollDirekt här!