LIVE: Följ Sveriges VM-premiär mot Tunisien här

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Sverige ställs mot Tunisien i VM-premiären.
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Det har blivit dags för Sverige att kliva in i fotbolls-VM 2026.
Det är ett laddat men pressat svenskt landslag som ställs mot Tunisien i VM-premiären. Efter en tung uppladdning med storförlust mot Norge och ett kryss mot Grekland är kraven höga på att förbundskaptenen Graham Potter och de svenska spelarna levererar direkt.
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