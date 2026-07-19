LIVE: Spanien – Argentina
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Spanien ställs mot Argentina i VM-finalen 2026.
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48 landslag har blivit två. Under söndagen drabbar Spanien och Argentina samman i VM-finalen 2026 på MetLife Stadium i New Jersey.
Spanien besegrade Frankrike i semifinalen och jagar sitt första VM-guld sedan 2010 i Sydafrika Samtidigt ska Lionel Messi och co. försöka försvara sin titel från 2022.
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