LIVE: Spanien – Belgien

Spanien ställs mot Belgien i kvartsfinal i VM.

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Spanien har tagit sig till kvartsfinal i VM utan att ha släppt in ett enda mål. I slutspelet besegrade spanjorerna Österrike och Portugal. Nu ska de spela kvartsfinal mot Belgien, som vände sextondelsfinalen mot Senegal och senare körde över värdlandet USA.

Spanien och Belgien drabbar samman i kvartsfinal på Los Angeles Stadium i Inglewood, USA.

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