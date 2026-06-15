Mellberg: ”Lite problem i försvarsspelet”

Sverige hade 2–1 i halvtid mot Tunisien.

Den förre landslagsstjärnan Olof Mellberg hade synpunkter på Blågults försvarsspel.

– Det blir extrema förflyttningar, säger han i SVT.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sverige fick en drömstart i VM-premiären mot Tunisien. 2–0 efter 30 spelade minuter.

Bara minuter innan halvtid lyckades Tunisien reducera efter att Hannibal hittat in till Omar Rekik.

Den förre landslagsspelaren och numera experten Olof Mellberg gav sin syn på första 45.

– Det var tungt. Det kändes ganska bekväm, jag tycker vi är bättre än Tunisien framförallt är vi bättre individuellt, vi har ett bra lag. Man ser det när de blixtrar till i det offensiva spelet. Vi springer ifrån dem, säger han i SVT.

Mellberg är däremot kritisk till Sveriges försvarsspel.

– De har lite problem i försvarsspelet. Att det blir extrema förflyttningar för Karlström och Ayari, de behöver inte göra det. De hamnar ibland hela vägen ut på kanten i försvarsspelet. Så skapar Tunisien sina två första halvchanser.

Matchen pågår. Följ den LIVE med FotbollDirekt här!