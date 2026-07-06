Norska succédraget: Kapade svenska kult-klassikern

Norges succé fortsätter.

Och kanske har Sverige någon del i VM-framgångarna?

Nu uppmärksammas nämligen kopplingar till flera svenska kult-låtar.

Bildmontage, Norges Erling Haaland och Ges (Glenmark, Eriksson, Strömstedt). Foto: Alamy

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I går, söndag, stod Norge för en av VM-historiens största skrällar. Det nordiska landet, som inte har deltagit i ett världsmästerskap på 28 år (sedan 1998), slog ut självaste Brasilien i åttondelsfinalen och är klart för VM-kvartsfinal mot England.

Och det var inför superskrällen under söndagskvällen som en oväntad svensk-koppling tittade fram. I ett klipp från Norges omklädningsrum gick det tydligt att höra en riktig kultklassiker som basunerades ut från högtalarna. Det rörde sig om den svenska VM-låten från 1994, Ges superdänga ”När vi gräver guld i USA”, som har fått nytt liv i mästerskapet.

Haaland og co kjører Sveriges, När vi gräver guld i USA fra 94 i garderoben før matchen. Er så bra! pic.twitter.com/60DEudb67q — Tommy Andersen (@TR_Andersen) July 5, 2026

Varför det norska landslaget valde att spela just den låten i omklädningsrummet är oklart, men det är inte den första svensk-kopplingen som har gjorts under Norges VM-äventyr.

Tagit 14 år gamla låten

Den svenska artisten Petra Marklund, tidigare känd som September, har också anammats av norrmännen. Mer specifikt låten ”Händerna mot himlen” från 2012.

Den 14 år gamla låten har blivit oväntat soundtrack till Norges VM-sommar och i skrivande stund ligger Marklunds dänga på åttondeplats på den norska topplistan. Det har även gjorts en norsk version av låten som också har fått stor spridning i Norge.

– Vi är ju lillebröder som inser att ingen kan göra en partylåt som Petra Marklund, sa NRK-krönikören Jan Petter Saltvedt enligt Omni för några dagar sedan.

Petra Marklund (September). Foto: Alamy

Det hela började under Norges kval till VM 2026 när landslaget sågs dansa och sjunga till hiten, vilket fick stor spridning.

Norges kvartsfinal mot England spelas den 11 juli.