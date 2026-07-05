JUST NU: Norge gör dubbelbyte i halvtid

Brasilien möter Norge i åttondelsfinalen.

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Foto: Bildbyrån

Åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge är igång. Norge gjorde matchens första mål, en riktigt fin kanon men målet dömdes bort för offside, målet gjordes av Patrik Berg. Efter det hade Norge flera vassa chanser och styrde matchen.

I början på matchen fick vi även se att Norska herrlandslaget har finbesök på läktaren, Prinsessan Ingrid Alexandra och lillebror Sverre Magnus är på plats i Nordamerika.

Prinsen och Prinsessan på besök. Foto: Bildbyrån

En brasse blev kapad i straffområdet men fick ingen straff. Det var stor frustration efter beslutet och det blev VAR-check. Det blev straff men Nyland räddade straffsparken.

Norge har själva matchen men Brasilien står för en rad farliga kontringar men de gör det inte hela vägen. Direkt efter vattenpausen fick Brasilien ett riktigt bra läge men på något sätt kommer bollen utanför mål, plockas upp av en lagkamrat men passen in i straffområdet är inte tillräckligt bra.

Efter 34 minuter stormar Ødegaard mot mål men han är inte tillräckligt stark och det blir ingen chans av det. Brasilien får börjar om men slarvar bort bollen till Norge. Norge tappar boll inne i straffområdet men Nyland kan göra en räddning igen.

Precis innan halvtidsvilan får Norge ett superskott på mål men Alisson räddar.

Första halvlek slutade 0–0 trots flera vassa chanser från båda lagen. I andra halvlek gör Norge dubbelbyte när Alexander Sørloth och Antonio Nusa och Oscar Bobb samt Andreas Schjelderup ersätter.

Matchen pågår!



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Startelvor:

Brasilien: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Martinelli – Rayan, Cunha, Vinicius

Norge: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Nusa