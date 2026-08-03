Här bryter VSK-fansen matchen mot Djurgården

STOCKHOLM. Djurgården gjorde 5-0 i 55:e minuten.

Då fick den tillresta VSK-klacken nog genom att kasta in brinnande bengaler varpå matchen tillfälligt avbröts.

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Total överkörning på 3Arena i matchen mellan Djurgården och Västerås.

Hemmalaget gick upp i en 3-0-ledning efter 28 minuter och pulvriseringen fortsatte efter paus.

Kristian Lien satte enkelt 4-0 i öppet mål i 51:a minuten efter förarbete från Jacob Rinne (!) och Bo Hegland. Fyra minuter senare kom också femman från Lien efter VSK-slarv. Avslutet elegant bakom Elis Jäger i VSK-målet och norrmannen därmed med hattrick i kväll.

Efter 5-0 fick dock den tillresta VSK-klacken nog som bröt matchen tillfälligt genom inkastade bengaliska eldar.

Matchen avbröts tillfälligt – men efter omkring en kvarts väntan gav domaren klartecken för spel igen.

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