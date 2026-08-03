Uppgifter: Drar ifrån sitt stöd – via brev

Gianni Infantino får fler och fler emot sig.

Engelska FA har nu dragit in sitt stöd för Fifa-presidenten.

Detta rapportera flera engelska medier.

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Fifa valde efter omfattande kritik att skrota planerna på bolaget FIFA Forward Enterprise. Nu har Gianni Infantinos position som president för organisationen börjat ifrågasättas av de nationella förbunden.

Wales var det första nationsförbundet att officiellt meddela att man inte ämnar att rösat på schweizaren vid nästa presidentval. Kort därpå gjorde Sveriges SvFF detsamma.

Nu har ett av Europas största nationella fotbollsförbund, Englands FA, anslutit sig till kören. Flera engelska medier uppger att förbundet planerar att skicka ett brev till Infantino där man officiellt drar tillbaka sitt stöd.

Uefa från Europa, Concacaf från Nord och Mellanamerika samt AFC från Asien har sedan tidigare utryckt kritik mot Fifas ursprungliga förslag om FIFA Forward Enterprise.

Fifas nästa presidentval äger rum i maj 2027. Om Infantino blir omvald kommer han inleda sin sista mandatperiod.