Sirius besegrade HBK – leder med 14 (!) poäng

Sirius gick på knock i den första halvleken på Örjans vall.

Bortalaget besegrade Halmstad BK och håller ett hårt grepp om serieldeningen.

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Serieledarna Sirius ställs mot jumbon Halmstad under måndagskvällen. Det återspeglade sig även i resultat i matchens resultat.

Bortlaget tog tidigt ledningen efter att försvararen Tobias Anker nickat in en hörnvariant. Kort därpå gjorde blev Robbie Ure tacklad Ludvig Arvidsson i straffområdet och Sirius fick en straff.

Isak Bjerkebo klev fram och gjorde inget misstag från elva meter. Den andra halvleken förblev mållös och Sirius besegrade jumbon HBK med 2–0.

– Det var i praktiken slut efter deras andra mål, säger HBK-tränaren Stuart Baxter till TV4 efter matchen.

Uppsalaget är alltjämnt obesegrade i årets allsvenska och man leder nu med 14 poäng för tvåan Hammarby med halva serien kvar att spela.

Det mörkare är det gör Halmstad som har nio poäng upp till säker mark.