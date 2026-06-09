Saudiarabien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Saudiarabien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Saudiarabien går in i turneringen i Nordamerika med en instabil uppladdning. Det inhemska förbundet agerade oväntat i april 2026 när de ersatte förbundskaptenen. Nu leds nationen av greken Georgios Donis. Den nya tränaren ska snabbt implementera en ny taktisk identitet inför gruppspelet i VM 2026 i Nordamerika.

Förväntningarna är höga efter den enorma finansiella satsningen i den inhemska ligan. Saudiarabien lottades in i en tuff grupp. Där väntar Spanien, Uruguay och Kap Verde.

Nyckelspelaren Salem Al-Dawsari måste leverera på sin absoluta toppnivå. Först då kan nationen nå sin högsta mästerskapshöjd sedan turneringen 1994. Den övergripande målsättningen är att överleva gruppspelet.

Snabbfakta

Förbundskapten Georgios Donis Smeknamn Gröna falkarna FIFA-ranking 61 Bästa VM-resultat Åttondelsfinal (1994) Antal VM-framträdanden 7

Saudiarabien i tidigare VM

Saudiarabien lämnade mästerskapet i Qatar 2022 efter gruppspelet. Nationen inledde dock med en historisk seger mot Argentina. Där visade truppen upp ett extremt lågt och disciplinerat försvarsblock. Den taktiska disciplinen räckte sedan inte mot Polen och Mexiko.

Historiskt sett har Saudiarabien haft svårt att utmana de största landslagen. Ett tydligt svenskt minne är åttondelsfinalen i USA 1994. Där vann Sverige med 3-1 efter mål av bland annat Kennet Andersson. Det är fortfarande nationens bästa resultat i turneringen. Nuvarande förväntningar är betydligt lägre än 1994, men ambitionen att störa giganterna kvarstår.

År Resultat S V O F GM IM 1986 Kvalificerade sig inte – – – – – – 1990 Kvalificerade sig inte – – – – – – 1994 Åttondelsfinal 4 2 0 2 5 6 1998 Gruppspel 3 0 1 2 2 7 2002 Gruppspel 3 0 0 3 0 12 2006 Gruppspel 3 0 1 2 2 7 2010 Kvalificerade sig inte – – – – – – 2014 Kvalificerade sig inte – – – – – – 2018 Gruppspel 3 1 0 2 2 7 2022 Gruppspel 3 1 0 2 3 5

Saudiarabiens väg till VM 2026

Kvalspelet till mästerskapet präglades av taktisk osäkerhet och flera tränarbyten. Saudiarabien hade stora problem med målskyttet i den tredje asiatiska kvalrundan. Truppen producerade endast sju mål på tio matcher.

Det svaga offensiva utfallet tvingade ner dem till en fjärde kvalrunda. Italienaren Roberto Mancini fick lämna sitt uppdrag mitt under brinnande kval. Hervé Renard återvände tillfälligt och säkrade biljetten till Nordamerika under hösten 2025.

Trots avancemanget valde förbundet att byta tränare igen under våren 2026. Den bristande kontinuiteten har hämmat spelarnas taktiska utveckling enormt. Försvarsspelet var dock stabilt genom hela kvalprocessen.

Saudiarabiens förbundskapten: Georgios Donis

Georgios Donis tog över som förbundskapten för Saudiarabien i april 2026. Greken har stor erfarenhet av den inhemska fotbollen efter uppdrag i klubbar som Al-Hilal och Al-Fateh.

Hans djupa kunskap om spelarpoolen var avgörande för förbundets sena tränarbyte. Under sin framgångsrika tid i Panathinaikos tränade han bland annat den svenske anfallaren Marcus Berg. Georgios Donis förespråkar ofta en framåtlutad och offensiv fotboll.

Han formerar vanligtvis sina lag i en 4-2-3-1-uppställning. Hans ledarstil bygger på taktisk flexibilitet och snabba omställningar. Det återstår att se om han kan implementera denna filosofi på landslagsnivå utan riktig förberedelsetid.

Så spelar Saudiarabien: Taktisk analys

Taktiken under Georgios Donis förväntas bli mer expansiv än under tidigare tränare. Saudiarabien utgår ofta från en 4-2-3-1-formation. I uppbyggnadsspelet söker spelarna snabba spelvändningar via yttermittfältarna.

Under kvalspelet hade nationen stora problem med speluppbyggnaden. De registrerade extremt låga siffror i bollinnehav mot starkare asiatiskt motstånd. Försvarslinjen faller ofta lågt när bollen förloras högt upp i banan.

Detta skapar en kompakt defensiv struktur som var framgångsrik i kvalgrupperna. Presspelet är periodvis intensivt men tenderar att avta under matchernas slutskede. Omställningsspelet påminner bitvis om hur det danska landslaget opererade under början av 2000-talet.

Förväntad startelva

Saudiarabien: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr, Ayman Yahya, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan.

Denna förväntade startelva bygger på en stabil defensiv grund kryddat med snabba omställningar. Salem Al-Dawsari får en fri roll till vänster för att kunna bryta in centralt. Det centrala mittfältet ansvarar för att diktera tempot och skydda den relativt oerfarna backlinjen.

Nyckelspelaren: Salem Al-Dawsari

Salem Al-Dawsari är den oomtvistade offensiva stjärnan i Saudiarabien. Den 34-årige yttermittfältaren har gjort 26 mål på 108 landskamper. Han tillhör Al-Hilal och kommer från flera starka säsonger i den inhemska ligan.

Hans förmåga att vika in från vänsterkanten och avlossa tunga skott är avgörande. Utan Salem Al-Dawsari tappar nationen nästan all sin kreativitet på sista tredjedelen. En skada på veteranen skulle tvinga Georgios Donis att helt strukturera om lagets offensiva mönster. Hans rutin blir ovärderlig i de tuffa gruppspelsmatcherna.

Framtidslöftet: Musab Al-Juwayr

Den unga mittfältaren Musab Al-Juwayr representerar nästa generation i Saudiarabien. Han spelar för närvarande i Al-Qadsiah och har redan noterats för 33 landskamper. Hans utvecklingskurva har varit enormt brant de senaste säsongerna.

Han bidrar med viktig dynamik och passningsskicklighet på det centrala mittfältet. Hans taktiska roll innebär ofta att transportera bollen genom motståndarnas lagdelar. Om han saknas förlitar sig truppen mer på statiska långbollar. Turneringen i Nordamerika kan mycket väl bli hans stora internationella genombrott.

Saudiarabiens trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Mohammed Al-Owais Al-Ula Målvakt Nawaf Al-Aqidi Al-Nassr Målvakt Ahmed Al-Kassar Al-Qadsiah Målvakt Försvarare Saud Abdulhamid Lens Försvarare Hassan Al-Tambakti Al-Hilal Försvarare Abdulelah Al-Amri Al-Nassr Försvarare Nawaf Boushal Al-Nassr Försvarare Ali Lajami Al-Hilal Försvarare Ali Majrashi Al-Ahli Försvarare Hassan Kadesh Al-Ittihad Försvarare Moteb Al-Harbi Al-Hilal Försvarare Jehad Thakri Al-Qadsiah Försvarare Mohammed Abu Al-Shamat Al-Qadsiah Försvarare Mittfältare Salem Al-Dawsari Al-Hilal Mittfältare Mohamed Kanno Al-Hilal Mittfältare Nasser Al-Dawsari Al-Hilal Mittfältare Abdullah Al-Khaibari Al-Nassr Mittfältare Musab Al-Juwayr Al-Qadsiah Mittfältare Ayman Yahya Al-Nassr Mittfältare Ziyad Al-Johani Al-Ahli Mittfältare Khalid Al-Ghannam Al-Ettifaq Mittfältare Sultan Mandash Al-Hilal Mittfältare Alaa Al-Hejji Neom Mittfältare Anfallare Firas Al-Buraikan Al-Ahli Anfallare Saleh Al-Shehri Al-Ittihad Anfallare Abdullah Al-Hamdan Al-Nassr Anfallare

Saudiarabien: Allt du behöver veta

Truppens bredd i Saudiarabien är extremt begränsad jämfört med toppnationerna i turneringen. Lagets totala marknadsvärde understiger 30 miljoner euro. Detta kan jämföras med gruppkonkurrenten Spanien, vars truppvärde överstiger en miljard euro.

Denna ekonomiska och kvalitativa diskrepans speglar de tuffa förutsättningarna i Grupp H. Lagets primära styrka ligger i den defensiva stabiliteten från det asiatiska kvalet. Där släppte de endast in 0,72 mål per match.

Svagheten är den uppenbara bristen på offensiv spets. Matcherna mot högkvalitativt motstånd kräver maximal effektivitet. När nationen besegrade Argentina 2022 skapade de endast 0,15 i förväntade mål (xG), men gjorde ändå två mål.

En sådan överprestation är statistiskt ohållbar över en hel turnering. Gruppspelet inleds mot ett intensivt Uruguay, ledda av Marcelo Bielsa. Därefter väntar Spanien i omgång två.

Dessa två matcher kommer att testa den saudiska försvarslinjen till bristningsgränsen. Erfarenheten från tidigare turneringar är värdefull, men kvalitetsskillnaden är monumental. Det sista mötet mot Kap Verde är på papperet den enda jämna matchen.

Saudiarabiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Saudiarabien

Turneringsfas Sannolikhet Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.1% Kvartsfinal 0.7% Åttondelsfinal 4.0% Sextondelsfinal 27.3%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 1.0% Vidare från grupp 27.3% Utslagna i grupp 72.7%

De prediktiva modellerna ger Saudiarabien minimala chanser att avancera från gruppspelet. Beräkningarna baseras på lagets låga FIFA-ranking och den underliggande statistiken från kvalspelet. Superdatorn bedömer att sannolikheten för avancemang stannar på drygt tjugosju procent.

Detta speglar den historiska trenden där nationen ofta elimineras tidigt i stora sammanhang. Den svaga offensiva formen och tränarbytet strax före turneringen påverkar också modellernas utfall. Jämfört med gruppfavoriterna saknar truppen den underliggande datan för att utmana över flera matcher.

Summering

Saudiarabien går in i mästerskapet med en tydlig defensiv grund men stora offensiva frågetecken. Nationens mästerskapstak är sannolikt en tredjeplats i gruppen. Den största osäkerheten vilar på hur snabbt Georgios Donis kan implementera sina nya taktiska idéer.

Turneringen kommer att definieras av lagets förmåga att stå emot intensiv press från Uruguay och Spanien. Erfarenheterna från Nordamerika blir avgörande för förbundets långsiktiga projekt inför värdskapet 2034.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.