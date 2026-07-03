Schweiz klart för åttondel – 20-åringens sanslösa show

Schweiz kommer att spela åttondelsfinal.

Den 20-åriga talangen Johan Manzambi briljerade igen.

Schweiz vann med 2–0 mot Algeriet under fredagsmorgonen.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Redan efter tio minuter hade Schweiz ena foten i åttondelsfinal när Breel Embolo placerade in 1–0 i sextondelsfinalen mot Algeriet under tidig fredagmorgon (svensk tid). Den 20-åriga succéspelaren Johan Manzambi var ledningsmålets stora segerorganisatör med en läcker dribblingsräd och talangens andra assist i VM 2026.

Tidigt i den andra halvleken fastställde Dan Ndoye slutsiffrorna till 2–0 och Schweiz är med det klart för åttondelsfinal i VM. Där väntar Colombia eller Ghana.

Granit Xhaka och Johan Manzambi. Foto: Bildbyrån

Manzambi yngst någonsin

Sextondelsfinalens stora hjälte, Johan Manzambi, blev yngst någonsin med sina 20 år och 261 dagar att nå upp till fem poäng under ett och samma världsmästerskap, enligt siffror från Opta (sedan 1966). Spetsspelaren, som till vardags spelar i tyska Freiburg, har totalt noterats för tre mål och två assist, varav en kom mot Algeriet i natt.

Det är bara Thomas Müller som har lyckats nå upp till samma siffror som U21-spelare – men Bayern München-legendaren svarade för åtta poäng i VM 2010.