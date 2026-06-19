Smällen: Eric Smith tränar på sidan av – dagen innan match

I morgon ställs Sverige mot Nederländerna.

Då tränar Eric Smith på sidan av på grund av en känning.

– Han kommer att köra individuellt med en fysio, säger presschef Petra Thorén.

Foto: Bildbyrån

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Eric Smith har varit skadeförföljd men varit hel nu innan VM. Nu kommer dock en smäll. Smith tränar på sidan av på grund av en känning.

Smith fick en känning under torsdagens stängda träning i Dallas och kör vid sidan av under fredagen.

– De kommer köra individuellt med honom i dag, sedan gör vi som vanligt en uppföljning med det medicinska teamet i morgon, säger hon.

Sverige möter Nederländerna kl 19:00 i morgon.