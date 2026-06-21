Spanien – Saudiarabien: Truppnyheter och förväntade startelvor

Spanien och Saudiarabien drabbas samman under kvällen,

Här är allt om trupperna och förväntade startelvor.

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Spanien går in i matchen mot Saudiarabien med ett stort behov av att återställa ordningen efter den oväntade poängförlusten mot Kap Verde. Förväntningarna är att tränare Luis de la Fuente kommer att göra betydande förändringar i sin startelva för att maximera lagets offensiva potential. Saudiarabien, stärkta av sin poäng mot Uruguay, siktar på att fortsätta överraska med en disciplinerad insats.

Spanien: Status i truppen och förväntad startelva

Spanien rapporteras ha en fullt frisk trupp tillgänglig, vilket ger Luis de la Fuente alla möjligheter att ställa starkast möjliga lag på benen. Den största nyheten är att stjärnskotten Lamine Yamal och Nico Williams förväntas starta.

Deras närvaro från start kommer att ge Spanien den fart, direkthet och oförutsägbarhet som saknades i inledningen av matchen mot Kap Verde. Deras förmåga att utmana en mot en på kanterna blir avgörande för att låsa upp Saudiarabiens försvar.

Spaniens förväntade startelva (4-2-3-1): Simón – Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente – Rodri, Ruiz – Williams, Pedri, Yamal – Oyarzabal.

Denna uppställning signalerar en tydlig offensiv intention från Spanien. Med Rodri som ankare på mittfältet får kreativa spelare som Pedri, Yamal och Williams friheten att attackera och skapa målchanser för anfallaren Mikel Oyarzabal.

Saudiarabien: Status i truppen och förväntad startelva

Saudiarabien har nästan hela sin trupp tillgänglig, men målvakten Nawaf Al Aqidi är ett litet frågetecken på grund av en lårskada. Han förväntas dock vara tillgänglig för ett inhopp om det skulle behövas.

Med tanke på den starka insatsen mot Uruguay är det troligt att tränaren väljer att fortsätta med en liknande defensiv organisation. Lagets framgång kommer att bero på deras förmåga att hålla ihop lagdelarna och minimera ytorna för de skickliga spanska spelarna.

Saudiarabiens förväntade startelva (4-4-2): Al-Owais – Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid – Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, Abu Al-Shamat – Al-Juwayr, Al-Buraikan.

Denna uppställning är byggd för att vara kompakt och svår att bryta ner. Mittfältet måste arbeta hårt för att stänga passningsvägar, medan anfallarna får förlita sig på snabba omställningar för att hota det spanska målet. Svensk fotboll kommer följa matchen med intresse.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.