Spaniens historiska dubbel

Det spanska herrlandslaget är nya världsmästare.

Då har Spanien skrivit historia.

För första gången någonsin är en nation VM-mästare på både herr- och damsidan.

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Det var sent under söndagsnatten som det spanska herrlandslaget triumferade i VM-finalen mot Argentina. Efter 90 mållösa minuter fick allt avgöras via förlängning och väl där var det Spaniens Ferran Torres som blev stor hjälte när Barcelona-spelaren dunkade in matchens enda mål.

Med det blev Spanien världsmästare för andra gången i nationens historia. Eller, ja – i alla fall på herrsidan.

Första gången någonsin

Bara så sent som för tre år sedan fick Spanien fira ännu ett VM-guld. Denna gång var det på damsidan, när det spanska damlandslaget slog England med 1–0 i VM 2023 och säkrade nationens första världsmästerskapsseger på damsidan.

För första gången någonsin är en nation världsmästare på både dam- och herrsidan. Aldrig tidigare har det hänt att en nation har haft både ett herrlandslag och ett damlandslag som samtidigt har varit regerande VM-mästare.

Spanien är dessutom regerande VM- och EM-mästare på herrsidan.