Spaniens mäktiga facit – bäst i VM-historien

Efter sex matcher har Spanien forfarande inte släppt in ett mål.

Det har inget annat lag lyckats med i VM-historien.

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Man kan lugnt säga att det är svårt att göra mål på Spanien. De regerande europamästarna är framme i kvartsfinalen och fortfarande har den spanska målvakten Unai Simón inte släppt in en enda boll.

Efter nollan i åttondelsfinalen mot Portugal slog Spanien, och Simón, alla tiders rekord. Aldrig tidigare har ett lag spelat sex raka matcher under ett VM med en bibehållen målnolla, enligt statistiksajten Opta.

Det tidigare rekordet tillhörde Italien 1990. Turneringens värdnationen höll nollan i fem raka matcher innan argentinaren Claudio Ganiggia placerade bollen bakom målvakten Walter Zenga i semifinalen.

Zenga höll nollan i sammanlagt 517 minuter 1990. Unai Simón har även där lyckats bättre på det rekordet, som numera ligger på 519 minuter.

Spanien har chansen att förlänga sviten i samband med kvartsfinalen mot Belgien. Matchen har avspark klockan 21:00 svensk tid.