Spelade en halvtimme – utan att röra bollen

Mikel Oyarzabal fick chansen från start när Spanien spelade 0–0 mot Kape Verde.

Då stod anfallaren för en historiskt dålig insats.

Det visar siffror från Opta.

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Både Lamine Yamal och Nico Williams inledde på bänken när Spanien tog emot VM-debutanten Kape Verde i Atlanta. Istället fick Mikel Oyarzabal chansen från start.

Då stod Real Sociedad-spelaren för en historisk svang inledning av matchen. Enligt siffror från Opta rörde inte anfallaren bollen en enda gång under de första 30 minuterna. Det har inte hänt i ett VM-slutspel sedan mätningarna började 1966.

Trots den svaga starten spelade Oyarzabal, som gjorde mål i EM-finalen för två år sedan, hela matchen mot Kape Verde. Matchen slutade 0–0 och den afrikanska önationen tog därmed sin första poäng någonsin i VM.

Desto roligare var det för Gavi, som också startade matchen för Spanien. Barca-produkten blev därmed den sjätte spelaren att ha spelat två VM-slutspel innan han hunnit fylla 22 år.

De övriga fem är Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe och Samuel Eto’o.