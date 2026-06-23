Superdatorn: Så slutar England – Ghana

England och Ghana möts under tisdagskvällen.

Här kan du läsa superdatorns dom kring utfallet.

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Efter en stark start på turneringen är England nu stora favoriter att ta ytterligare en seger. Matchen mot Ghana ses som ett steg på vägen mot gruppsegern, men i ett världsmästerskap kan allt hända. För att få en datadriven prognos har vi analyserat matchen med hjälp av BETSiE, vår superdator som simulerat utfallet 20 000 gånger.

Analysen väger in allt från lagens nuvarande form, anfalls- och försvarsstyrkor, historiska data och hemmaplansfördel till spelarkvalitet och underliggande statistik. Resultatet ger en tydlig indikation på hur matchen kan komma att sluta. Här kan du läsa mer om England – Ghana och deras förutsättningar. Informationen om truppnyheter och förväntade startelvor är också avgörande för superdatorns beräkningar.



