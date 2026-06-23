Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Superdatorn: Så slutar Portugal – Uzbekistan

Author image
Redaktionen
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Portugal riskerar ett tidigt uttåg ur VM.
Superdatorn BETSiE har simulerat måstematchen – 20 000 gånger.
Här kan du läsa superdatorns profetia.

**Houston, Texas, USA – 17 juni 2026. Portugals startelva på lagbild före grupp K-matchen i fotbolls-VM 2026 mellan Portugal och DR Kongo den 17 juni 2026 på Houston Stadium i Houston, Texas. (Foto: Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)**
Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Efter det oväntade poängtappet mot Kongo-Kinshasa i premiärmatchen är Portugal, som många höll som en av förhandsfavoriterna i VM 2026, pressat att vinna mot uppstickaren Uzbekistan. Skulle det bli ännu ett poängtapp för Cristiano Ronaldo och kompani riskerar Portugal ett tidigt och skrällartat uttåg ur världsmästerskapet.

FotbollDirekt har rådfrågat superdatorn BETSiE för att försöka förutspå vinnaren i kvällens måstematch.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt