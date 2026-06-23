Superdatorn: Så slutar Portugal – Uzbekistan

Portugal riskerar ett tidigt uttåg ur VM.

Superdatorn BETSiE har simulerat måstematchen – 20 000 gånger.

Här kan du läsa superdatorns profetia.

Foto: Alamy

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Efter det oväntade poängtappet mot Kongo-Kinshasa i premiärmatchen är Portugal, som många höll som en av förhandsfavoriterna i VM 2026, pressat att vinna mot uppstickaren Uzbekistan. Skulle det bli ännu ett poängtapp för Cristiano Ronaldo och kompani riskerar Portugal ett tidigt och skrällartat uttåg ur världsmästerskapet.

FotbollDirekt har rådfrågat superdatorn BETSiE för att försöka förutspå vinnaren i kvällens måstematch.