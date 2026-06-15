Superdatorn: Så slutar Spanien – Kap Verde

Spanien och Kap Verde möts i Atlanta under måndagen.

Avspark sker 18:00 och Spanien är stora favoriter.

Foto: Bildbyrån

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Spanien och Kap Verde drabbar samman i en efterlängtad öppningsmatch i Atlanta.

Avspark sker 18:00 svensk tid, där de regerande europamästarna kliver in som skyhöga favoriter mot turneringens debutanter.

Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger, och resultaten pekar i en tydlig riktning.





Matchen mellan Spanien och Kap Verde är en av turneringens mest på förhand ojämlika. Europamästarna, rankade tvåa i världen, ställs mot en nation som gör sitt allra första framträdande på den största scenen. Allt annat än en spansk seger vore en monumental skräll. För Spanien är en stabil start avgörande inför mötet med Uruguay. Här kan du läsa mer om Spanien – Kap Verde. För Kap Verde handlar det om att visa att de förtjänar sin plats och att kämpa för nationens färger. Här kan du läsa mer om truppnyheter och förväntade startelvor. Den taktiska nyckeln blir huruvida Kap Verdes försvarsmur kan stå emot Spaniens bollinnehav och om nyckelspelare som Rodri får diktera tempot ostört. Nu ska vi se vad superdatorn säger om utgången.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

BETSiE är vår avancerade prediktionsmodell som analyserar en mängd variabler för att förutse fotbollsmatcher. Genom att köra 20 000 simuleringar av Spanien mot Kap Verde har modellen tagit hänsyn till allt från aktuell form, offensiv och defensiv styrka, historisk data, spelarkvalitet och trupptillgänglighet till underliggande statistiska mätvärden.

Resultaten från simuleringarna är entydiga. Spanien är överväldigande favoriter att vinna matchen. Modellen ger dem hela 88,2% chans till seger, medan en oavgjord match landar på 8,5% och en skrällseger för Kap Verde anses endast ha 3,3% sannolikhet. Den enorma skillnaden i spelarkvalitet, där Spanien har fem spelare som individuellt värderas högre än hela Kap Verdes trupp, är en tungt vägande faktor. Simuleringarna pekar mot en komfortabel spansk seger, ofta med flera måls marginal och med en hög sannolikhet att de håller nollan.

Resultat Sannolikhet Spanien vinner 88.2% Oavgjort 8.5% Kap Verde vinner 3.3%

De vanligaste slutresultaten i simuleringarna är 3-0 och 2-0 till Spanien, vilket understryker förväntningen på en ensidig match. Modellen förutspår att Spanien gör i snitt 3.08 mål, medan Kap Verde förväntas göra endast 0.47 mål.

Resultat Sannolikhet 3-0 15.1% 2-0 14.8% 4-0 11.5% 1-0 9.9%

Nyckeltal från BETSiE:

Förväntat antal mål totalt: 3.55

3.55 Förväntat antal mål Spanien: 3.08

3.08 Förväntat antal mål Kap Verde: 0.47

0.47 Sannolikhet för att båda lagen gör mål: 34.7%

Varför vinner Spanien?

Den enskilt största faktorn bakom BETSiE:s förutsägelse är den massiva klyftan i individuell och kollektiv kvalitet. Spaniens trupp är fylld med spelare från världens största klubbar, medan Kap Verdes lag består av spelare från mindre ligor. Denna skillnad återspeglas i de underliggande siffrorna, där Spanien dominerade sitt kval med ett bollinnehav på över 70% och i snitt 9,7 avslut på mål per match.

Modellen väger också in historiska data, som visar att debuterande nationer har extremt svårt att hävda sig i turneringen. Sedan 1998 har spel mot förstagångsdeltagare visat sig vara statistiskt lönsamt, vilket indikerar en tydlig fördel för erfarna lag som Spanien. Kap Verdes defensiva sårbarhet, där de släppte in åtta mål i sitt kvalspel, är en annan faktor som talar emot dem mot ett av världens mest effektiva anfall.

Sammanfattningsvis landar superdatorns prediktion i en spansk seger eftersom alla mätbara data – från spelarvärde och lagform till taktisk överlägsenhet och historiska trender – pekar åt samma håll. Sannolikheten att Kap Verde kan stå emot trycket och samtidigt skapa tillräckligt med egna chanser är, enligt modellen, ytterst liten.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.