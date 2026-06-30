Supertalangen: ”Frankrike är inte bättre än oss”
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Lamine Yamal tror på VM-guld.
Vid en eventuell semifinal mot Frankrike är han självsäker.
– De har inte slagit oss, så de kan inte vara bättre än oss, säger han till Cope.
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Spanien är en av de stora favoriterna i VM 2026. Nationen gick obesegrat genom gruppspelet och den stora fixstjärnan tillika nyckelspelaren Lamine Yamal tror att de kan gå hela vägen.
– Jag tror att jag kommer att vinna VM i år, säger han till den spanska radiostationen Cope.
Om stjärnorna står rätt kan Spanien ställas mot en annan storfavorit i Frankrike i semifinal. Yamal menar att fransmännen inte kommer att ta sig förbi det spanska landslaget vid ett eventuellt gigantmöte.
– Frankrike är inte bättre än oss, nej, säger Yamal och fortsätter:
– De har inte slagit oss, så de kan inte vara bättre än oss. Frankrike är i bra form, har några väldigt bra spelare. Men jag tror inte att det finns någon riktig favorit i det här VM.
Spanien möter Österrike i sextondelsfinal på torsdag.
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