Supertalangen: ”Frankrike är inte bättre än oss”

Lamine Yamal tror på VM-guld.

Vid en eventuell semifinal mot Frankrike är han självsäker.

– De har inte slagit oss, så de kan inte vara bättre än oss, säger han till Cope.

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Spanien är en av de stora favoriterna i VM 2026. Nationen gick obesegrat genom gruppspelet och den stora fixstjärnan tillika nyckelspelaren Lamine Yamal tror att de kan gå hela vägen.

– Jag tror att jag kommer att vinna VM i år, säger han till den spanska radiostationen Cope.

Om stjärnorna står rätt kan Spanien ställas mot en annan storfavorit i Frankrike i semifinal. Yamal menar att fransmännen inte kommer att ta sig förbi det spanska landslaget vid ett eventuellt gigantmöte.

– Frankrike är inte bättre än oss, nej, säger Yamal och fortsätter:

– De har inte slagit oss, så de kan inte vara bättre än oss. Frankrike är i bra form, har några väldigt bra spelare. Men jag tror inte att det finns någon riktig favorit i det här VM.

Spanien möter Österrike i sextondelsfinal på torsdag.