Svensk oro – Gudmundsson missade träning

Det återstår mindre än en vecka innan Sverige spelar VM-premiär.

Då missade Gabriel Gudmundsson tisdagens träning till följd av sjukdom.

– Gabriel är kvar på hotellet, säger presschef Petra Thorén till Sportbladet.

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Under natten mellan söndag och måndag spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien.

I dag, tisdag, har man råkat ut för ett sjukdomsfall i truppen.

Det handlar om Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som saknades under dagens träning till följd av sjukdom.

– Alla utom Gabriel Gudmundsson deltar i träningen. Gabriel är kvar på hotellet med lättare sjukdomssymtom. Det medicinska teamet följer upp det, säger presschef Petra Thorén till Sportbladet.

Enligt tidningen gick inte Thorén in på vilken typ av sjukdom som ytterspringaren har drabbats av. Hur lång tid han riskerar att bli borta framgår inte heller.