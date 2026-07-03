Svensken sågas: ”Det är inget regelbrott”

Den svenske domaren Glenn Nyberg dömde bort Spaniens mål.

Nu får VM-domaren massiv kritik.

”Nyberg såg allt alldeles för tydligt för att det egentligen skulle vara något”, skriver AS.

Bildmontage, Glenn Nyberg. Foto: Alamy

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Redan efter dryga halvtimmen av gårdagens sextondelsfinal mellan Spanien och Österrike slog spanjorerna till. Vänsterbacken Marc Cucurella hade bollen i mål och trodde att han hade skjutit Spanien mot åttondel – men sedan klev det svenska domarteamet med Glenn Nyberg i spetsen in.

Nyberg, som till vardags dömer allsvenskan, valde att döma bort målet efter att Österrikes målvakt, Alexander Schlager, fått en tryckare och gått till marken i samma situation.

– Det är oklart att veta exakt vad han blåser för, sa SVT:s domarexpert Jonas Eriksson i sändningen.

Cucurella och Nyberg. Foto: Alamy

Kritiseras: ”Inget regelbrott”

Men i Spanien har Glenn Nyberg fått hård kritik under natten till fredag (svensk tid). Bland annat den tidigare La Liga-domaren Alfonso Pérez Burrull har gått till attack.

– Det är inget regelbrott. Spelaren hoppar rakt upp tillsammans med målvakten, utan någon knuff, säger han till Marca.

Även den spanska tidningen AS har gått hårt åt beslutet.

”Spanien har redan fått en anledning att känna sig något förfördelat i det här VM:et. Det fanns väldigt lite i situationen kring Schlager i det som kunde ha blivit Cucurellas 1–0-mål. Nyberg såg allt alldeles för tydligt för att det egentligen skulle vara något. Beslutet påverkade dock inte Spanien, som var helt påkopplat.”, skrev tidningen i sin livebevakning av matchen.

Matchen slutade 3–0 till Spanien som är vidare till åttondel. Där väntar Portugal.