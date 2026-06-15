Sverige – Tunisien: Truppnyheter och förväntade startelvor

Sverige ska kliva in i VM i natt.

Då ställs man mot Tunisien kl 04:00.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Sverige och Tunisien inleder sitt VM-äventyr i Mexiko. Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor. Här är allt du behöver veta inför Sveriges efterlängtade VM-premiär.

Sverige: Status i truppen och förväntad startelva

Sverige kommer till VM-premiären med några mindre frågetecken i truppen, men nyckelspelarna förväntas vara redo. Graham Potter ställs inför viktiga beslut, särskilt i offensiven.

I går kunde Graham Potter bekräfta att alla spelare är tillgängliga och kan spela VM-premiären.

Sverige förväntad startelva (3-4-1-2): Nordfelt – Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf – Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Nygren – Isak, Gyökeres.

Denna uppställning maximerar Sveriges offensiva kraft. Med Isak och Gyökeres tillsammans får laget en kombination av djupledshot, fysik och avslutskvalitet. Nygren väntas få en fri roll bakom anfallarna för att länka samman mittfält och anfall.

Tunisien: Status i truppen och förväntad startelva

Tunisien anländer till mästerskapet med en i stort sett skadefri trupp, vilket ger förbundskaptenen goda valmöjligheter. Laget förlitar sig på en stark kollektiv organisation och några tekniskt skickliga individer.

Den viktigaste nyheten är att mittfältsmotorn Hannibal Mejbri förväntas vara tillgänglig från start. Tillsammans med Ellyes Skhiri och Ismael Gharbi utgör han ett dynamiskt och svårspelat mittfält som blir nyckeln till att störa Sveriges speluppbyggnad. Målvakten Aymen Dahmen kommer att behöva göra en stormatch.

Tunisien förväntad startelva (4-3-3): Dahmen – Valery, Bronn, Talbi, Abdi – Mejbri, Skhiri, Gharbi – Tounekti, Achouri, Mastouri.

Med en 4-3-3-formation siktar Tunisien på att kontrollera mittfältet och använda sina snabba yttrar för att hota i djupled. Mejbri blir den kreativa kraften, medan Skhiris defensiva arbete blir avgörande för att skydda backlinjen mot Sveriges stjärnanfallare.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.