Klart: AIK värvar anfallare

AIK förstärker truppen.

De har gjort klart med yttern Nana-Kofi Donkor från georgiska FC Dila Gori.

Foto: Bildbyrån

Nu är det klart.

AIK har gjort klart med den ghananske yttern Nana-Kofi Donkor från georgiska FC Dila Gori. 19-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till den 31 december 2030.

– Donkor är en skicklig kantspelare som är stark i en-mot-en-situationer och kan användas både på kanten och i mer centrala offensiva positioner. Trots sin unga ålder har han en förmåga att driva spelet framåt genom sina dribblingar, passningar och sitt kombinationsspel, vilket gör att han snabbt kan anpassa sig till AIK:s spelstil, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande.

Takkula lyfter även fram Donkors prestationer i både inhemska tävlingar och Uefa Conference League, där scouternas intryck ledde till att klubben ville säkra honom som en långsiktig investering.

Trots att övergången träder i kraft direkt kommer Donkor inte att kunna representera AIK i tävlingsmatcher under 2026. Anledningen är att han redan har spelat tävlingsmatcher för två klubbar under kalenderåret.

AIK:s nyförvärv blir därför spelklar först den 1 januari 2027. Han ansluter till klubben inom kort efter att ha beviljats arbetstillstånd.