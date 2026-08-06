Officiellt: Salah presenterad av ny klubb

Mohamed Salah, 34, är klar för Trabzonspor.

Den egyptiske stjärnan har kritat på ett tvåårskontrakt med klubben.

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Mohamed Salah lämnade Liverpool efter den gångna säsongen. Nu har den 34-årige stjärnan hittat sin nya klubb.

Det har sedan en tid tillbaka lutat åt att gå till turkiska Trabzonspor. Under onsdagen bekräftade klubben att de förhandlade med Salah – och nu har han presenterats.

Salah skriver ett tvåårskontrakt med Trabzonspor. I avtalet finns det en option på att förlänga med ytterligare ett år.

Yeni transferimiz Mohamed Salah, Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla kendisini iki yıllık Kulübümüze bağlayan sözleşmeyi imzaladı ❤️💙 pic.twitter.com/dKsD9uV729 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026

Enligt brittiska The Sun kommer Salah att ha en årslön på 17 miljoner euro, det motsvarar cirka 186 miljoner kronor per år.

Salah gjorde 257 mål och 123 assist på 442 matcher i Liverpool. Han har dessutom svarat för 66 fullträffar på 119 landskamper för Egypten.