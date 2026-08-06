Officiellt: Shamoun tillbaka i allsvenska klubben

Noah Shamoun är tillbaka i allsvenskan.

23-åringen har skrivit på ett låneavtal med Kalmar FF.

Foto: Bildbyrån

Noah Shamoun, 23, lämnade Kalmar FF 2024 för danska Randers. Sedan dess har yttern varit på lån i IFK Värnamo 2025 och våren 2026.

Nu står det klart att 23-åringen återvänder till allsvenskan. Shamoun är tillbaka i Kalmar FF efter att ha skrivit på ett låneavtal som sträcker sig över resten av säsongen.

– Det känns kul att vara tillbaka och jag är taggad på att få komma igång. Det kommer bli väldigt speciellt att få dra på sig den rödvita tröjan igen. Jag hoppas kunna komma in och hjälpa laget så mycket jag kan. Jag vill skapa chanser för mina lagkamrater, bidra med assist och även göra mål själv. Jag är en offensivt lagd spelare och vill vara med och göra skillnad i den sista tredjedelen. Sedan jag lämnade föreningen har jag utvecklats i hela mitt spel. Jag känner att jag är en betydligt mognare spelare än jag var för fyra år sedan, både på och utanför planen. Jag ser verkligen fram emot att visa det och hjälpa laget att nå framgång, säger Shamoun på KFF:s hemsida.

Kalmars sportchef Mats Winblad:

– Vi diskuterade Noah redan i vintras, men då var det inte riktigt rätt läge. Det är det nu, och därför känns det fantastiskt roligt att välkomna Noah tillbaka till Kalmar FF. Samtidigt känns det bra att det finns goda förutsättningar för en långsiktig lösning om samarbetet utvecklas på det sätt vi tror och hoppas. Noah är en irrationell och kreativ spelare med mycket fart i sitt spel. Min känsla är att han har en enorm hunger att visa hur bra han är, och det ska bli väldigt spännande att få arbeta med honom i vår miljö.