Uppgifter: Storklubb avancerar i jakten på Bardghji

Roony Bardghji, 20, ryktas bort från Barcelona.

Enligt uppgifter planerar Ajax att förhandla om en värvning.

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Roony Bardghji, 20, har sedan flytten till Barcelona haft svårt att få regelbunden speltid. Det har lett till att svensken kopplats ihop med flera storklubbar. Lag som Brighton, Aston Villa och Ajax har nämnts.

Enligt transferjournalisten Ekrem Konur planerar nu Ajax att avancera i jakten på 20-åringen. Den nederländska klubben sägs vara redo att inleda förhandlingar med Barcelona.

Konur skriver att det tidigare ska ha varit svårt för Ajax att betala för Bardghji. Men i samband med att stjärnan Mika Godts kan säljas, finns nu ekonomin för en affär.

Bardghji noterades för två mål och fyra assist på 28 tävlingsmatcher förra säsongen.