TRE PUNKTER: ”Den moderna fotbollen i ett nötskal”

HOUSTON. Kongos 1-1-glädje var stora behållningen. Annars var det väldigt mycket modern fotboll och väldigt lite charm kring Portugals VM-premiär med Cristiano Ronaldo-fanatiker på läktarna och där Youtubern IShowSpeed fick ett gigantiskt vrål när han zoomades in av tv-kamerorna. Uh!

Foto: Bildbyrån

Välj glädjen – välj Kongo

Ja för medan Portugal var rätt trötta (inte lika trött som inramningen dock) var 1-1-målet från Kongo precis före pausvilan matchens behållning. Yoane Wissas spänst och perfekta nick fick den blåa skaran på plats på Houston Stadium att explodera och som man gläds med kongoleserna vars VM-medverkan rapporterades vara oviss ett tag i och med ebolan i landet. Att nu Kongo fick göra mål i sin första VM-match i historien var wow-effekt och något som man kommer ta med sig även efter sommarens mästerskap. Det blev också en historisk poäng i VM-debuten. Stort grattis Kongo!

Taket stängt och stämningen död – moderna fotbollen i ett nötskal

Precis som i Dallas är det stängt tak i Houston. Tropiska värmen ska stängas ute. Tråkigt. Stängt tak är alltid trist och trots en fullsatt arena med närmare 70 000 åskådare på plats var stämningen död. Det kändes väldigt mycket amerikansk idrott över det hela och känslan var att det var fler Ronaldo-fans än portugisiska supportrar på plats. ”Ronaldo, Ronaldo” ekade och när Ronaldo-lovern tillika världsberömda Youtubern IShowSpeed zoomades in av tv-kamerorna varpå han gjorde Ronaldos patenterade ”SIIIIIIIU” kom ett jättevrål från läktaren. Ni hör själva, den moderna fotbollen i ett nötskal.

Ronaldo kvar i 95 minuter – lär bli ny snackis

Förbundskapten Roberto Martinez har blivit kritiserad för att han spelar Ronaldo nonstop trots att kaptenen för längesedan var i sin prime. Mot Kongo blev Ronaldo kvar i samtliga 95 minuter. Spelmotorn och kanske världens bästa mittfältare Vitinha offrades i stället när Goncalo Ramos byttes in i jakten på ett 2-1-mål. Det målet kom dock aldrig. Ronaldo hade ett par lägen i boxen men sköt utanför gång på gång. Messi med hattrick i går, Ronaldo mållös när Portugal oväntat spelade 1-1 i sin VM-premiär.