TRE PUNKTER: ”Så bra är Sverige – när de hittar varandra”

Sverige körde över Tunisien i VM-premiären.

Siffrorna rann iväg till 5–1.

FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat drabbningen med tre punkter.

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”Oro kring Gudmundsson”

Det var en oviss start på VM-resan för Gabriel Gudmundsson. Ytterbacken försattes i karantän efter att ha varit sjuk. Under Blågults matchförberedande träning var han däremot med och tog senare plats i premiärelvan.