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Foto: Bildbyrån

TRE PUNKTER: ”Så bra är Sverige – när de hittar varandra”

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Sverige körde över Tunisien i VM-premiären.
Siffrorna rann iväg till 5–1.
FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat drabbningen med tre punkter.

Foto: Bildbyrån

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”Oro kring Gudmundsson”

Det var en oviss start på VM-resan för Gabriel Gudmundsson. Ytterbacken försattes i karantän efter att ha varit sjuk. Under Blågults matchförberedande träning var han däremot med och tog senare plats i premiärelvan.

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