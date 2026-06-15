TRE PUNKTER: ”Så bra är Sverige – när de hittar varandra”
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Sverige körde över Tunisien i VM-premiären.
Siffrorna rann iväg till 5–1.
FotbollDirekts Nilo Ek har sammanfattat drabbningen med tre punkter.
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”Oro kring Gudmundsson”
Det var en oviss start på VM-resan för Gabriel Gudmundsson. Ytterbacken försattes i karantän efter att ha varit sjuk. Under Blågults matchförberedande träning var han däremot med och tog senare plats i premiärelvan.
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