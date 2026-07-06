Trump bekräftar – kontaktade Fifa: ”Det var orättvist”

Det stormar runt USA, Fifa och Folarin Balogun.

Nu meddelar president Donald Trump att han kontaktade Fifa.

– Jag bad Fifa om en omvärdering, säger han under en pressträff.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

I går hävdes Folarin Baloguns röda kort och han är nu spelklar mot Belgien. Fifa valde att häva avstängningen och senare under kvällen kom uppgifter att Donald Trump hade ringt upp Fifa och bett om att häva det röda kortet. Nu är det bekräftat att han kontaktade Fifa.

– Ja, jag bad Fifa om en omvärdering. Jag pratade med en man som är högt respekterad, säger Trump och fortsätter:

– Han (Folarin Balogun) gjorde inget fel och han är vår bäste spelare eller en av våra bästa spelare. När han fick ett rött kort, så tänkte jag att det inte betydde så mycket, men sedan hörde jag att han inte skulle få spela i nästa match. Om det hade hänt en annan spelare, så hade det varit orättvist, men nu tog de den bäste spelaren och han skulle inte få spela. Det är väldigt orättvist.

Trump passar även på att hylla Fifas president.

– Han är en smart och tuff man, Gianni Infantino. Han är smart, tuff och hans aktie har skjutit i höjden.

Läs mer om Balogun-gate här: Balogun-gate: Det har hänt – allt om jätte-skandalen