Folarin Balogun-soppan fortsätter.

USA:s anfallsstjärna får spela åttondelen mot Belgien – trots avstängning.

Här är allt som har hänt.

Bildmontage. Foto: Alamy

Artikeln i korthet

USA:s anfallare Folarin Balogun fick rött kort mot Bosnien och Hercegovina och skulle därför automatiskt vara avstängd i åttondelsfinalen mot Belgien.

fick rött kort mot Bosnien och Hercegovina och skulle därför automatiskt vara avstängd i åttondelsfinalen mot Belgien. Fifa hävde avstängningen med stöd av sitt disciplinära regelverk och gav Balogun en prövotid på ett år i stället.

med stöd av sitt disciplinära regelverk och gav Balogun en prövotid på ett år i stället. Belgiska fotbollsförbundet protesterade mot beslutet och menar att det strider mot Fifas regler om automatisk avstängning efter rött kort.

mot beslutet och menar att det strider mot Fifas regler om automatisk avstängning efter rött kort. USA:s president Donald Trump tackade Fifa offentligt, och enligt medieuppgifter ska han även ha kontaktat Fifa-presidenten Gianni Infantino om ärendet.

tackade Fifa offentligt, och enligt medieuppgifter ska han även ha kontaktat Fifa-presidenten om ärendet. Belgien överväger att överklaga till Court of Arbitration for Sport. Om domstolen senare bedömer att Balogun borde ha varit avstängd kan USA i värsta fall dömas till förlust i efterhand.

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Avstängningen

Det var i USA:s VM-sextondel mot Bosnien och Hercegovina som anfallsstjärnan Folarin Balogun, 25, fick syna det röda kortet efter en stämpling på Tarik Muharemovic. 25-åringen fick lämna planen samtidigt som USA vann sextondelsfinalen med 2–0. I och med det röda kortet blev Balogun automatiskt avstängd i landslagets nästa match, nämligen åttondelsfinalen mot Belgien som spelas under natten till tisdag (svensk tid).

Balogun stämplar Muharemovic. Foto: Alamy

Så blev det inte.

Vändningen

Under söndagen rapporterade The Atheltic att Baloguns avstängning hävs, något som senare bekräftades av det internationella fotbollförbundet Fifa. Förbundet hänvisade till artikel 27 i Fifas disciplinära regelverk där det bland annat står: ”det rättsliga organet kan besluta att helt eller delvis skjuta upp verkställandet av en disciplinär åtgärd”.

Folarin Baloguns avstängning har en prövotid på ett år, meddelade Fifa, och om anfallaren står för ett liknande regelbrott under den perioden kommer avstängningen att verkställas. Men trots det kommer USA-stjärnan få spela i åttondelsfinalen mot Belgien i natt.

Belgien rasar

Det belgiska fotbollförbundet var snabbt med att kommentera den chockerande vändningen i går.

”Belgiska fotbollsförbundet (RBFA) är förvånat över Fifa:s beslut att förklara den avstängde USA-spelaren Folarin Balogun spelklar till matchen mellan USA och Belgien”, skrev förbundet i ett uttalande under söndagskvällen.

”Fifa grundar sitt beslut på artikel 27 i Fifa:s disciplinkod. Enligt denna bestämmelse kan Fifa:s disciplinnämnd besluta att tillfälligt upphäva verkställandet av en tidigare utdömd disciplinär bestraffning. Samtidigt framgår det tydligt av artikel 66.4 i samma disciplinkod att ett rött kort (utvisning) automatiskt medför avstängning i lagets nästa match, vilket också har varit praxis för samtliga röda kort som delats ut under detta världsmästerskap”, fortsatte Belgien.

Även förbundskaptenen Rudi Garcia kommenterade Baloguns hävda avstängning.

– Jag visste inte att i dag är 1 april, sa Belgiens förbundskapten på en presskonferens.

Belgiens Rudi Garcia. Foto: Alamy

Donald Trump: ”Tack Fifa”

Under söndagskvällen, strax efter uppgifterna om den hävda avstängningen, tog USA:s president Donald Trump till orden. På sin egen sociala medie-plattform Truth Social skrev han och tackade Fifa för beslutet.

”Tack Fifa för att ni tog rätt beslut och rättade något som verkligen var orättvist”, skrev han.

Uppgifter: Trump ringde Infantino

Enligt trovärdiga uppgifter från flera håll har Vita Huset varit i kontakt med Fifa om avstängningen. Enligt New York Times och The Athletic ska samtalet från Vita Huset kommit från självaste presidenten Donald Trump, som ska ha ringt Fifa-presidenten Gianni Infantino för att be honom att se över avstängningen.

Donald Trump och Gianni Infantino. Foto: Alamy

Skrivbordsförlust kan bli aktuellt

Under måndagsmorgonen kom uppgifter från belgiska HNL som menar på att det belgiska fotbollförbundet överväger att överklaga beslutet om den hävda avstängningen till idrottens skiljedomstol Cas. Domstolen har under stora mästerskap en särskild kommitté som kan fatta beslut med kort varsel, enligt HNL inom 48 timmar, vilken skulle kunna slå fast att Fifa har tillämpat sina egna regler på fel sätt.

Åttondelsfinalen mellan USA och Belgien spelas klockan 02:00 under natten till tisdag (svensk tid). Det betyder att ett definitivt beslut från Cas kanske inte har hunnit fattas tills dess. Om USA skulle använda sig av Folarin Balogun i åttondelsfinalen, och Cas senare skulle slå fast att anfallaren borde varit avstängd, riskerar USA att tilldömas en förlust i efterhand.