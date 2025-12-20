Trump ville ha marinsoldater på scenen inför Fifas fredspris

Donald Trump har mottagit Fifas första fredspris.

Inför detta ska han dock ha haft två specifika krav, enligt The Times.

En trofé lika hög som VM-pokalen och marinsoldater på scenen.

Foto: Alamy

Det var i samband med gruppspelslottningen till VM 2026 som USA:s president Donald Trump tilldelades Fifa:s nya fredspris – vilket var ett mycket uppmärksammat sådant.

Detta då vissa vill hävda att Fifa-presidenten Gianni Infantino införde detta till följd av att Trump nobbades Nobels fredspris samt att priset instiftades på omoraliska grunder.

Enligt flera brittiska uppgifter ledde detta till att ett officiellt klagomål lämnades in till Fifa:s etikkommitté. Där påstod man att Infantino hade brutit mot sin skyldighet att vara politiskt neutral.

Nu kommer brittiska The Times om att den amerikanska presidenten hade ett par särskilda krav inför utdelningen av priset.

De skriver bland annat att Trump ska ha begärt att trofén skulle vara minst lika hög som VM-pokalen, vilket är 36,5 centimeter. Detta var ett krav han fick uppfyllt.

Ett annat krav var att han ville att marinsoldater från den amerikanska armén skulle eskortera honom upp på scenen. Det fick han avslag på.