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Det har blivit dags för en riktigt spännande drabbning i fotbolls-VM 2026 när Portugal ställs mot Uzbekistan. Båda länderna kliver in i denna gruppspelsmatch med ett stort behov av poäng för att säkra sin fortsatta resa i turneringen.

Här är all viktig information du behöver inför matchen.

Arena: NRG Stadium, Houston (USA)

NRG Stadium, Houston (USA) Datum: 23 juni 2026

23 juni 2026 Avspark: Kl. 19:00 (svensk tid) / 12:00 (lokal tid)

Kl. 19:00 (svensk tid) / 12:00 (lokal tid) TV-kanal: Kunskapskanalen, SVT2

Kunskapskanalen, SVT2 Streaming: SVT Play

För dig som vill bänka dig framför TV-soffan och undrar vilken kanal visar Portugal mot Uzbekistan, är det SVT:s linjära kanaler du ska ratta in. Sändningen startar i god tid före avspark som sker klockan 19:00 svensk tid. Matchen kommer att sändas live i både SVT2 och Kunskapskanalen.

Om du har en smart-TV eller digitalbox bläddrar du helt enkelt fram till någon av dessa kanaler i din programguide när matchklockan närmar sig.

Foto: Alamy

Om du föredrar att titta digitalt kan du enkelt ta del av mötet Portugal mot Uzbekistan streama live via SVT Play. Tjänsten är helt kostnadsfri och tillgänglig för alla i Sverige.

För att se matchen navigerar du till svtplay.se i din webbläsare eller öppnar SVT Play-appen på din smartphone, surfplatta eller smart-TV. Klicka därefter på fliken ”Kanaler” i menyn eller navigera till sportsektionen på startsidan, där livesändningen ligger redo med start klockan 19:00.

Portugal – Uzbekistan: Vad kan man förvänta sig

Det är två lag med helt olika utgångslägen som drabbar samman på NRG Stadium. Portugal lyckades bara få oavgjort mot DR Kongo i sin senaste match, vilket gör att de nu är under press att stärka sin position i gruppen för att leva upp till favoritskapet. Uzbekistan å sin sida kommer från en tung förlust mot Colombia, men laget har visat stor kämpaglöd och besitter unga talanger som absolut kan överraska om Portugal slappnar av.

Tittar vi på förväntade laguppställningar kan vi räkna med en stjärnspäckad match. Portugal ställer upp med en extremt offensiv elva där den evige Cristiano Ronaldo förväntas leda anfallet tillsammans med kvicka yttrar som João Félix och Chico Conceição. Det defensiva frågetecknet ligger kring Tomas Araújo, som dras med muskelbesvär och är tveksam till spel.

Skador och avstängningar Portugal Spelare Lämna tillbaka Tomas Araújo physical-discomfort Doubtful

Portugal förväntad startelva: Diogo Costa – Nélson Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo – Vítinha, João Neves – Chico Conceição, Bruno Fernandes, João Félix – Cristiano Ronaldo.

Uzbekistan kommer att formera ett kompakt försvar för att stoppa de portugisiska stjärnorna, vilket försvåras av att backarna Khusniddin Alikulov (korsbandsskada) och Rustamjon Ashurmatov (vadskada) saknas. Offensivt vilar det enorma förhoppningar på storstjärnan Eldor Shomurodov och den kreative Abbosbek Fayzullaev.

Skador och avstängningar Uzbekistan Spelare Lämna tillbaka Khusniddin Alikulov cruciate-ligament-injury Early October 2026 Rustamjon Ashurmatov calf-injury Doubtful

Uzbekistans förväntad startelva: Utkir Yusupov – Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev – Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev – Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov – Eldor Shomurodov.

Det är upplagt för en intensiv och dramatisk VM-match! Spana in vår guide ovan för att säkerställa att du vet exakt var kan man se Portugal mot Uzbekistan innan domaren blåser i pipan.

FAQ

Var kan jag se Portugal mot Uzbekistan gratis?

Du kan se matchen helt gratis på SVT Play samt SVT2 och Kunskapskanalen, då public service har sändningsrättigheterna för detta möte i Sverige.

Vilken tid börjar matchen Portugal mot Uzbekistan?

Matchen spelas den 23 juni 2026 och har avsparkstid klockan 19:00 svensk tid.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.