TV-guide: Där kan du se Schweiz – Kanada

Schweiz ställs mot Kanada i VM.

Matchen startar klockan 21:00, onsdagen den 24 juni, på BC Place-stadion i Vancouver.

Här är allt du behöver veta inför mötet.

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Denna spännande match mellan Schweiz och Kanada i VM den 24 juni 2026 är avgörande för gruppen Båda lagen har visat starka prestationer i sina senaste matcher, och de delar förstaplatsen i grupp B med fyra poäng vardera. Schweiz kommer från en imponerande 4-1-seger mot Bosnien-Hercegovina, medan Kanada krossade Qatar med 6-0. Denna match är avgörande för att bestämma vem som går vidare till slutspelet.

Schweiz – Kanada: När och var?

Stad: Vancouver

Vancouver Stadium: BC Place

BC Place Datum: 24 juni 2026

24 juni 2026 Tid: 21:00

Matchen mellan Schweiz och Kanada spelas i Vancouver, Kanada, på BC Place-stadion. Avspark är klockan 21:00 svensk tid.

Schweiz – Kanada: På vilken TV-kanal?

Kanal: TV4 / TV4 Play

TV4 / TV4 Play Sändningstid: 21:00

Du kan följa denna viktiga VM-match på TV4 eller streama den via TV4 Play.

Schweiz – Kanada: Vad kan man förvänta sig?

Detta möte förväntas bli en riktigt intensiv rysare eftersom en förstaplats i gruppen och en biljett till slutspelet står på spel. Båda nationerna kliver in i matchen med enormt självförtroende efter sina senaste storsegrar.

Schweiz har visat stor flexibilitet, men tvingas klara sig utan Miro Muheim på grund av en vadskada. De har dock tunga namn som Gregor Kobel och lagkaptenen Granit Xhaka redo att styra matchen. Kanada å sin sida har visat upp en fullkomligt livsfarlig offensiv. Trots skadeavbräck på Ismaël Koné, Alphonso Davies och Marcelo Flores har kanadensarna kvar sina absoluta spjutspetsar i Jonathan David och Cyle Larin, vilket kan ställa till stora problem för det schweiziska försvaret.

Schweiz: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Schweiz Spelare Lämna tillbaka Miro Muheim calf-injury About 1-2 weeks

Schweiz förväntas ställa upp med en stark elva, även om de saknar Miro Muheim på grund av en vadskada. Den schweiziska truppen har visat flexibilitet och styrka i tidigare matcher, och nyckelspelarna som Gregor Kobel och Breel Embolo är redo att leda laget.

Schweiz förväntade startelva: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Vargas, Manzambi, Ndoye – Embolo

Kanada: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Kanada Spelare Lämna tillbaka Marcelo Flores anterior-cruciate-ligament Unknown Alfie Jones thigh-injury About 1-2 weeks Ismaël Koné broken-ankle Mid October 2026

Kanada, som ligger på delad förstaplats i gruppen, saknar några spelare på grund av skador, inklusive Marcelo Flores och Ismaël Koné. Med en stark offensiv uppställning, inklusive Jonathan David och Cyle Larin, hoppas Kanada kunna övervinna dessa utmaningar. Storstjärnan Alphonso Davies har kissat de två inledande gruppspelsmatcherna men sägs vara redo till kvällens drabbning.

Kanadas förväntade startelva: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed – David, Larin

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