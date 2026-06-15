TV-guide: Så kan du kan se Belgien – Egypten

Belgien möter Egypten den 15 juni i Fotbolls-VM 2026.

Här hittar du information om TV-kanal, streaming och matchstart i Sverige.

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Matchen mellan Belgien och Egypten spelas måndagen den 15 juni på Lumen Field i Seattle och är en del av gruppspelet i VM. Här hittar du all information om sändningstid, TV-kanal och streaming inför mötet mellan två stjärnspäckade landslag.

Nedan hittar du allt du behöver veta om match Belgien mot Egypten:

Arena: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Datum: 15 juni 2026

15 juni 2026 Avspark: 21:00 svensk tid

21:00 svensk tid Streaming: TV4 play.

Belgien mot Egypten – vad man kan förvänta sig

Belgien går in i matchen med starka prestationer bakom sig efter segrar mot Tunisien och Kroatien. Med profiler som Kevin De Bruyne, Jeremy Doku och Thibaut Courtois finns offensiv spets och stor rutin i laget.

Egypten har samtidigt visat att de kan utmana starkt motstånd. Efter en seger mot Ryssland och en jämn insats mot Spanien kommer laget till Seattle med självförtroende. Mycket kommer att kretsa kring Mohamed Salah och Omar Marmoush offensivt.

På förhand ser det ut att bli ett sevärt möte mellan två landslag med olika spelstilar – Belgiens bollinnehav mot Egyptens omställningsspel kan skapa en intensiv VM-kväll.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.