TV-guide: Så kan du kan se England – Ghana

England möter Ghana den 23 juni 2026 i VM 2026.

Här hittar du information om tv-sändning, streaming och avsparkstid i Sverige.

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Var kan man se England mot Ghana live i VM 2026?

England ställs mot Ghana i gruppspelet av VM 2026 tisdagen den 23 juni. Matchen spelas på Gillette Stadium i Foxborough och avspark är klockan 22:00 svensk tid.

Om du undrar var kan man se England mot Ghana, har vi samlat all information om tv-sändning, streaming och förutsättningarna inför den viktiga VM-matchen.

Arena: Gillette Stadium, Foxborough

Gillette Stadium, Foxborough Datum: 23 juni 2026

23 juni 2026 Avspark: 22:00 (svensk tid)

22:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT

SVT Streaming: SVT Play

England mot Ghana – vad kan man förvänta sig?

Matchen England mot Ghana kan bli avgörande i kampen om avancemang från gruppen. England kommer till mötet med stärkt självförtroende efter en målrik 4–2-seger mot Kroatien i den senaste omgången.

Ghana visade samtidigt prov på stark defensiv disciplin när laget besegrade Panama med 1–0. Med båda lagen på tre poäng inför omgången är mycket på spel i Foxborough.

England väntas åter luta sig mot offensiva stjärnor som Jude Bellingham och Harry Kane, medan Ghana hoppas kunna utnyttja sin snabbhet i omställningsspelet genom spelare som Antoine Semenyo och Ernest Nuamah.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.