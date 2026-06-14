TV-guide: Så kan du se Sverige – Tunisien

Sverige ska spela VM-premiär.

Klockan 04:00 ställs de motTunisien.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Sverige kliver in i turneringen natten till den 15 juni när man ställs mot Tunisien i premiären av gruppspelet. Matchen spelas på Estadio BBVA i Monterrey med avspark klockan 04:00 svensk tid.

Sverige – Tunisien: När och var?

Här är allt du behöver veta om match Sverige mot Tunisien, inklusive TV-kanal, streaming och matchinformation:

Arena: Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey Datum: 15 juni 2026

15 juni 2026 Avspark: 04:00 svensk tid

04:00 svensk tid TV-kanal: SVT1, TV4

SVT1, TV4 Streaming: SVT Play

Var kan jag streama matchen Sverige mot Tunisien?

Matchen kommer att sändas live på SVT1 med avspark klockan 04:00 svensk tid. För dig som föredrar att se matchen online går det även att följa sändningen digitalt.

Om du vill streama Sverige mot Tunisien online kan du se matchen via SVT Play. Plattformen erbjuder direktsändning och kan användas på mobil, surfplatta, dator eller smart-TV.

Sverige mot Tunisien – vad man kan förvänta sig

Sverige går in i VM med ambitionen att få en stark start i gruppspelet. Premiärmatcher är ofta avgörande för hur turneringen utvecklar sig, vilket gör mötet med Tunisien extra viktigt för båda lagen.

Det svenska landslaget har blandat starka prestationer med några mindre övertygande resultat under den senaste perioden.

Tunisien kommer till VM-premiären med ambitionen att överraska och ta viktiga poäng direkt. Nordafrikanerna har haft en tuffare resultatrad på slutet men går in i matchen med möjligheten att ställa upp med en konkurrenskraftig trupp.

Med mycket på spel redan från första gruppspelsmatchen finns förutsättningar för en intensiv och sevärd VM-drabbning.

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Sverige: Status i truppen och förväntad startelva

Sverige kommer till VM-premiären med några mindre frågetecken i truppen, men nyckelspelarna förväntas vara redo. Graham Potter ställs inför viktiga beslut, särskilt i offensiven.

Alexander Isak och Viktor Gyökeres startar tillsammans på topp, en duo som kan skapa problem för vilket försvar som helst. I försvaret väntas lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vara tillbaka och leda backlinjen.

Sverige förväntad startelva (3-4-1-2): Nordfelt – Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf – Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Nygren – Isak, Gyökeres.

Denna uppställning maximerar Sveriges offensiva kraft. Med Isak och Gyökeres tillsammans får laget en kombination av djupledshot, fysik och avslutskvalitet. Nygren väntas få en fri roll bakom anfallarna för att länka samman mittfält och anfall.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.