Argentina ställs mot Österrike i VM.

Matchen startar klockan 19:00 den 22 juni på AT&T Stadium i Dallas.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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På kvällen den 22 juni 2026 kommer fotbollsvärlden att rikta sina blickar mot AT&T Stadium i Dallas, där Argentina möter Österrike i en avgörande match i VM-gruppspelet.

Båda lagen har inlett turneringen starkt, med segrar i sina öppningsmatcher, och kampen om poäng är intensiv. Argentina, med stjärnor som Lionel Messi i spetsen, har visat pålitlig form med flera raka vinster. Samtidigt har Österrike också presterat väl, vilket skapar förväntningar på en spännande och jämn match.

Argentina – Österrike: När och var?

Stad: Dallas

Dallas Stadium: AT&T Stadium

AT&T Stadium Datum: 22 juni 2026

22 juni 2026 Tid: 19:00 svensk tid

Matchen spelas i Dallas, USA, på AT&T Stadium. Avspark är klockan 19:00 svensk tid, vilket motsvarar lokal tid 12:00 i Dallas.

Argentina – Österrike: På vilken TV-kanal?

Kanal: SVT2 och SVT Play

SVT2 och SVT Play Sändningstid: 19:00 svensk tid

För dem som vill följa matchen live, sänds den på SVT2 och kan även streamas via SVT Play. Kommentatorerna Chris Härenstam och Glenn Strömberg kommer att guida tittarna genom matchen med insiktsfull analys och levande beskrivningar.

Argentina – Österrike: Vad kan man förvänta sig?

Båda lagen har visat stark form inför denna match, vilket gör det särskilt intressant att se hur deras respektive startelvor kommer att se ut. Argentina, under ledning av stjärnan Lionel Messi, har en imponerande offensiv kraft, medan Österrike förlitar sig på en solid defensiv med David Alaba som nyckelspelare. Skador kan dock påverka laguppställningarna, vilket tvingar tränarna att tänka taktiskt.

Argentina: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026 Leonardo Balerdi calf-injury Early July 2026 Gonzalo Montiel muscle-injury A few days

Argentina har ett par skador som kan påverka deras startelva. Gonzalo Montiel och Leonardo Balerdi är skadade sedan tidigare.

Argentinas förväntade startelva (4-4-2): Emiliano Martinez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina – Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada – Lionel Messi, Julian Alvarez

Österrike: truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Österrike Spelare Lämna tillbaka Christoph Baumgartner thigh-injury Early July 2026

Österrike har också en viktig spelare i Christoph Baumgartner som är skadad. Hans frånvaro kan påverka lagets taktiska upplägg.

Österrikes förväntade startelva (4-2-3-1): Alexander Schlager – Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer – Marko Arnautovic

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.