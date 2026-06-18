TV-guide: Var du kan se Mexiko – Sydkorea

Mexiko möter Sydkorea i VM 2026 den 19 juni.

Här hittar du information om tv-sändning, streaming och avsparkstid i Sverige.

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Mexiko och Sydkorea möts i gruppspelet i fotbolls-VM 2026 natten till den 19 juni. Båda lagen kommer till matchen med varsin seger i premiäromgången, vilket gör mötet extra betydelsefullt i kampen om en plats i slutspelet.

För dig som undrar var kan man se Mexiko mot Sydkorea har vi samlat all information om tv-sändning, streaming och avsparkstid.

Arena: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Datum: 19 juni 2026

19 juni 2026 Avspark: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4 Play Sport

TV4 Play Sport Streamingplattform: TV4 Play

Sändningen startar i anslutning till avspark klockan 03:00 svensk tid.

Mexiko mot Sydkorea – vad kan man förvänta sig?

Matchen mellan Mexiko och Sydkorea kan få stor betydelse för utgången av gruppspelet. Mexiko toppar gruppen efter en stabil 2–0-seger mot Sydafrika i premiären och kommer att försöka säkra ytterligare tre poäng.

Sydkorea visade samtidigt sin styrka genom att besegra Tjeckien med 2–1. Laget leds av flera internationellt meriterade spelare och har visat prov på både teknisk skicklighet och snabb omställningsfotboll.

Mexiko får dock klara sig utan målvakten Luis Malagon som är borta med en skada på hälsenan. Trots det väntas laget ställa upp med en konkurrenskraftig elva där Raul Jimenez och Edson Alvarez blir nyckelspelare.

Sydkorea saknar försvararen Cho Yu-min, men har fortfarande flera profiler att luta sig mot. Framför allt kommer mycket av det offensiva ansvaret att ligga på Heung-Min Son och Kang-In Lee.

Med två lag som redan tagit viktiga segrar i premiären väntar en intensiv VM-match där mycket står på spel. En seger skulle innebära ett stort steg mot avancemang till slutspelet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.