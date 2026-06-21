TV-guide: Var du kan se Spanien – Saudiarabien

Spanien möter Saudiarabien den 21 juni i VM 2026.

Här hittar du information om tv-kanal, streaming och avsparkstid i Sverige.

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Spanien ställs mot Saudiarabien i gruppspelet i VM 2026 söndagen den 21 juni. Matchen spelas på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta och är en viktig drabbning i kampen om avancemang från gruppen.

Om du undrar var kan man se Spanien mot Saudiarabien, har vi samlat all information om tv-sändning, streaming och avsparkstid.

Arena: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Datum: 21 juni 2026

21 juni 2026 Avsparkstid: 18:00 (CEST)

18:00 (CEST) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

Spanien mot Saudiarabien – vad kan man förvänta sig

Match Spanien mot Saudiarabien är ett av gruppspelets mest intressanta möten. Spanien kommer till VM med en trupp fylld av internationella stjärnor och räknas som en av turneringens favoriter. Saudiarabien hoppas samtidigt kunna stå för ännu en VM-skräll efter att tidigare ha visat att laget kan utmana betydligt högre rankade motståndare.

Spanien väntas dominera bollinnehavet med sitt tekniska passningsspel, medan Saudiarabien sannolikt kommer att fokusera på ett kompakt försvar och snabba omställningar. Det bäddar för en spännande match där varje poäng kan bli avgörande för det fortsatta gruppspelet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.