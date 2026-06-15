TV-guide: Var man kan se Spanien – Kap Verde

Spanien möter Kap Verde i VM den 15 juni 2026.

Här är allt om var du kan se matchen och förutsättningarna inför.

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Spanien och Kap Verde kliver in VM i dag. Kl 18:00 är det avspark i Atalanta och här är allt du behöver veta inför.

Arena: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Datum: 15 juni 2026

15 juni 2026 Avspark: 18:00 svensk tid

18:00 svensk tid TV-kanal: SVT2

Var kan jag streama matchen Spanien mot Kap Verde?

Var kan jag streama matchen Spanien mot Kap Verde?

För dig som undrar på vilken kanal sänds Spanien mot Kap Verde visas VM-mötet på SVT2. Sändningen börjar klockan 17:15, 45 minuter före avspark.

Det innebär att svenska tittare kan följa hela uppladdningen inför gruppspelsmatchen mellan Spanien och Kap Verde direkt i tv. Om du vill streama Spanien mot Kap Verde går matchen att se via SVT Play. Där kan du följa mötet live på mobil, surfplatta eller dator.

Spanien mot Kap Verde – vad man kan förvänta sig

Matchen Spanien mot Kap Verde blir ett intressant möte i gruppspelet av Fotbolls-VM 2026. Spanien går in som tydlig favorit med en trupp fylld av både etablerade stjärnor och unga talanger, samtidigt som Kap Verde hoppas kunna stå för en skräll.

Spanien väntas luta sig mot profiler som Rodri, Pedri och Mikel Oyarzabal, medan Kap Verde kommer in till matchen med självförtroende efter flera starka prestationer under kvalspelet.

Kap Verde saknar rapporterade skador eller avstängningar inför mötet, medan Spanien har vissa skadebekymmer i truppen, vilket kan påverka lagets val inför premiären.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.