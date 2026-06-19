TV-guide: Var man kan se USA – Australien

USA möter Australien i VM 2026 den 19 juni.

Här hittar du information om var du kan se matchen live på TV och streaming i Sverige.

Foto: Bildbyrån

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USA och Australien ställs mot varandra i gruppspelet i fotbolls-VM 2026 den 19 juni. Matchen är en viktig drabbning i Grupp D där båda lagen kommer från segrar i premiäromgången och jagar avancemang till slutspelet.

Här är allt du behöver veta om var kan man se USA mot Australien, samt information om tv-sändning och streaming.

Var kan jag streama USA mot Australien?

Arena: Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Datum: 19 juni 2026

19 juni 2026 Avspark: 21:00

21:00 TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

USA mot Australien – vad kan man förvänta sig?

Matchen mellan USA och Australien kan bli avgörande för utgången i Grupp D. Båda nationerna står på tre poäng efter den första omgången och en ny seger skulle innebära ett stort steg mot avancemang.

USA imponerade i premiären genom att besegra Paraguay med 4–1. Laget visade stor offensiv kvalitet och flera av de etablerade profilerna stod för starka insatser.

Australien fick också en drömstart på turneringen efter en stabil 2–0-seger mot Turkiet. Laget kombinerade ett organiserat försvarsspel med effektivitet framåt och lär komma till Seattle med gott självförtroende.

Det finns dock vissa frågetecken kring laguppställningarna. USA:s försvarare Cameron Carter-Vickers missar matchen på grund av skada, medan Christian Pulisic är osäker till spel. Australien följer samtidigt utvecklingen kring Daniel Arzani, som återhämtar sig från en skada.

Med två formstarka lag på planen och viktiga poäng på spel talar mycket för en intensiv och sevärd VM-match.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.