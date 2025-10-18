Uppgifter: Potter muntligt överens med svenska landslaget

Sverige är på väg att få en ny förbundskapten.

Det Svenska Fotbollförbundet ska vara muntligt överens med Graham Potter.

Det rapporter Expressen.

Foto: Alamy

Det Svenska Fotbollförbundet har sparkat Jon Dahl Tomasson efter ett svagt VM-kvalresultat. Hans sista match blev 0–2-förlusten hemma mot Kosovo.

Sedan ”Tomassons exit har det ryktats om vem som blir hans ersättare. Enligt tidigare uppgifter tyder mycket på att det blir den förre Östersund-tränaren Graham Potter som tar över Blågult.

Enligt Expressen är SvFF och potter muntligt överens om att han ska ta över det svenska herrlandslaget. Tidningen tillägger att inget är påskrivet men väntas krita på inom de närmsta dagarna.

Graham potter har tränat klubbar som Swansea, brighton, Chelsea och West Ham.