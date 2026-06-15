Uppgifter: Tunisien sparkar förbudskaptenen

Tunisien blev överkörda mot Sverige.

Nu agerar Tunisien genom att sparka förbundskaptenen med omedelbar verkan.

Det uppger Radio Mosaïque.

Foto: Bildbyrån

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Storförlusten mot Sverige kan få följder för Tunisien.

Enligt Radio Mosaïque sitter förbundskaptenen Sabri Lamouchi löst efter lagets tunga nederlag. Det tunisiska fotbollsförbundet uppges överväga att entlediga honom med omedelbar verkan.

Efter måndagens 1–5-förlust ska ett krismöte ha hållits där Lamouchis framtid diskuterades.

Vid ett eventuellt tränarbyte pekas den tidigare landslagsspelaren Wahbi Khazri ut som en möjlig interimslösning under återstoden av mästerskapet.

Khazri har en lång meritlista i Tunisiens landslag och stod för 74 A-landskamper under sin karriär.

Nästa utmaning väntar på söndag morgon svensk tid, då Tunisien ställs mot Japan.