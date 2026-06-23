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Foto: Alamy

Utslaget ur VM – i debuten

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Jordaniens VM-debut blev kort.
Underdog-nationen är utslaget efter förlust mot Algeriet i natt.

**Jordaniens Odeh Fakhoury (11) reagerar efter lagets förlust i VM-matchen i grupp J mellan Jordanien och Algeriet i Santa Clara, Kalifornien, nära San Francisco, måndagen den 22 juni 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)**
Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Jordanien hade aldrig tidigare deltagit i ett världsmästerskap och efter bara drygt 30 minuter av matchen mot Algeriet i natt såg debutanten ut att gå mot storsuccé i VM 2026. Nizar Al Rashdans sköt ledningen till Jordanien som såg ut att gå mot mästerskapets första poäng, men sedan vaknade Algeriet.

I den andra halvleken vände Nadir Benbouali och Ahmed Nadhir Benbouali på steken och såg till att det blev en 2–1-seger för den afrikanska nationen.

Segern innebar Algeriets första trepoängare detta mästerskap och allt avgörs i den avslutande matchen mot Österrike under natten till söndag (svensk tid). Samtidigt är Jordanien ute ur VM efter två raka förluster.

**Santa Clara, Kalifornien – 22 juni 2026. Ramy Bensebaini (#21) från Algeriet firar efter segern i grupp J-matchen i fotbolls-VM 2026 mellan Jordanien och Algeriet på San Francisco Bay Area Stadium i Santa Clara, Kalifornien. Foto: Matthew Huang/Icon Sportswire (via AP Images).**
Algeriet jublar. Foto: Alamy

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