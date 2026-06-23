Utslaget ur VM – i debuten

Jordaniens VM-debut blev kort.

Underdog-nationen är utslaget efter förlust mot Algeriet i natt.

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Jordanien hade aldrig tidigare deltagit i ett världsmästerskap och efter bara drygt 30 minuter av matchen mot Algeriet i natt såg debutanten ut att gå mot storsuccé i VM 2026. Nizar Al Rashdans sköt ledningen till Jordanien som såg ut att gå mot mästerskapets första poäng, men sedan vaknade Algeriet.

I den andra halvleken vände Nadir Benbouali och Ahmed Nadhir Benbouali på steken och såg till att det blev en 2–1-seger för den afrikanska nationen.

Segern innebar Algeriets första trepoängare detta mästerskap och allt avgörs i den avslutande matchen mot Österrike under natten till söndag (svensk tid). Samtidigt är Jordanien ute ur VM efter två raka förluster.