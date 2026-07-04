Vändningen: Englands match spelas som vanligt

Åttondelen mellan England och Mexiko hotades att flyttas fram.

Men så blir det inte.

Enligt The Athletic spelas matchen som planerat.

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Enligt prognosen kommer ett oväder dra in över Mexico City i samband med åttondelsfinalen mellan värdnationen Mexiko och England. Enligt tidigare uppgifter från BBC övervägde Fifa att flytta fram avsparkstiden till följd av vädret.

Nu kommer vädringen. The Athletic gör gällande att matchen kommer spelas på som vanligt, det vill säga söndag 18:00 lokal tid (måndag 02:00 svensk tid).

Enligt The Athletic var ovädret inte den huvudsakliga anledningen till att Fifa övervägde att flytta matchen. Det verkliga skälet har med säkerhetsläget att göra och därför ville men få till en tidigare avsparkstid dagen efter.

I samband med Mexikos seger mot Ecuador i sextondelsfinalen avled fyra mexikaner under firandet efter matchen.