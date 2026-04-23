Vill ersätta Iran med Italien i VM: ”Vore en dröm”

Italien misslyckades att kvala in till VM 2026.

Samtidigt har Irans medverkan varit högst osäker.

Nu vill ett amerikanska sändebud att Italien får Irans plats i turneringen.

I mars förkunnande den iranska idrottsministern Ahmad Donyamali att Irans landslag inte kommer delta i VM 2026, till följd av USA:s krigsföring mot landet.

Bara en dryg vecka senare kom vändningen, då det iranska fotbollsförbundets ordförande Mehdi Taj meddelade att landslaget kommer delta. Däremot skulle man ansöka om att få spela sina matcher i Mexiko istället för i USA, en förfrågan som FIFA kort därpå avslog.

Nu är Irans plats i VM återigen uppe i luften. Enligt Financial Times har det amerikanska sändebudet Paolo Zampolli föreslagit för FIFA-presidenten Gianni Infantino och USA:s president Donald Trump att Italien ska tilldelas Irans plats.

– Jag bekräftar att jag har föreslagit för Donald Trump och Gianni Infantino att Italien ska ersätta Iran i VM. Jag är italienare och det vore en dröm att se Azzurri i en turnering som spelas i USA. Med fyra titlar har de meriterna som motiverar en plats, säger Zampolli.

Italien missade sitt tredje raka VM efter att ha förlorat en straffläggning mot Bosnien & Herzegovina i mars.

Gianni Infantino har tidigare undertryckt att Iran kommer att delta i VM som planerat.

– Det iranska laget kommer definitivt att komma. Vi hoppas förstås att situationen då är fredlig. Det skulle definitivt hjälpa. Men Iran måste komma. De representerar sitt folk. De har kvalificerat sig. Spelarna vill spela, sa han enligt CNBC för en dryg vecka sedan.

Iran ska enligt schemat spela mot Belgien och Nya Zeeland i Los Angeles, följt av Egypten i Seattle.